Манчестер Юнайтед минимально переиграл Бернли в матче чемпионата Англии

После этой победы МЮ вышел на первое место в турнирной таблице.

Манчестер Юнайтед в гостях минимально обыграл Бернли в отложенном матче первого тура чемпионата Англии.

Еще в первом тайме гости открыли счет — Харри Магуайр замкнул головой подачу с фланга. Однако судья Кевин Фрэнд гол отменил из-за толчка в спину.

Таким образом единственный засчитанный гол в матче Манчестер забил в середине второго тайма. На 71-й минуте незаметный всю игру Поль Погба с лета замкнул подачу Маркуса Рэшфорда.

После этой победы со счетом 1:0 Манчестер Юнайтед вышел в лидеры чемпионата Англии, опередив Ливерпуль на два очка. А Бернли остается на 16-й позиции — на пять очков выше зоны вылета.

Бернли — Манчестер Юнайтед — 0:1

Гол: Погба, 71

Бернли: Поуп - Питерс, Тарковски, Ми, Лоутон – Брэйди (Макнил, 65), Уэствуд, Браунхилл, Гудмундссон – Барнс (Родригес, 88), Вуд (Выдра, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Байи, Магуайр, Уан-Биссака - Матич, Рэшфорд (Гринвуд, 80), Погба, Фернандеш (Мактомини, 89), Марсьяль (Туанзебе, 90+5) – Кавани.

Предупреждения: Уэствуд - Шоу, Фернандеш.