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Манчестер Юнайтед может вступить в борьбу за защитника Реала Рамоса

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Английский клуб может предложить испанцу двухлетний контракт.
Серхио Рамос против Жонатана Калери
Серхио Рамос против Жонатана Калери
Getty Images

В борьбу за защитника мадридского Реала Серхио Рамоса может вступить Манчестер Юнайтед, сообщает Grand Hotel Calciomercato.

По информации источника, английский клуб способен предложить Рамосу двухлетний контракт на тех же условиях, которые защитник требует у Реала.

Текущий контракт Рамоса с мадридским клубом истекает в июне и сейчас стороны не могут договориться о новом контракте, поскольку Реал предлагает снижение зарплаты Рамоса более, чем на 10%, что футболиста не устраивает.

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Рамоса не будет вступать Манчестер Сити.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Манчестер Сити
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