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Анчелотти: Нет правила, запрещающего празднования голов

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Тренер Эвертона прокомментировал массовые празднования побед в Кубке Англии.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал вопросы, возникшие после массовых празднований голов и побед в Кубке Англии на выходных, связанные с мерами борьбы против пандемии коронавируса.

По словам итальянского специалиста, его клуб полностью придерживается предписаний Премьер-Лиги, в которых нет ничего на тему празднований голов.

«Нет правила, запрещающего празднования голов. Мы строго соблюдаем правила, которые устанавливает Премьер-Лига. Если скажут, что нельзя праздновать, нельзя обниматься, мы не будем праздновать», - приводит слова Анчелотти The Independent.

Также Анчелотти в шутку предложил командам не забивать, чтобы не было поводов для празднования.

«А может лучше совсем не забивать голов? Не будет голов — нечего будет праздновать», - пошутил итальянец.

Напоминаем, что сегодня сообщили о новом случае заражения коронавирусом во французском клубе ПСЖ.

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Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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