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Ярмоленко - один из худших игроков Вест Хэма в матче Кубка Англии

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Украинец из игроков стартового состава получил самую низкую оценку от Whoscored.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил одну из самых низких оценок в команде от Whoscored за матч Кубка Англии против Стокпорта.

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут. За это время он нанес один неточный удар, отдал 30 пасов с точностью 80%. Итоговая оценка Ярмоленко за матч - 6,1 балла.

Это вторая самая низкая оценка в команде, ниже только у вышедшего на замену Адемипо Одубеко – 6.0.

Лучшим в составе Вест Хэма стал автор победного гола защитник Крэйг Доусон – 8,0.

Оценки матча Вест Хэм - Стокпорт
Оценки матча Вест Хэм - Стокпорт
Скриншот

Напомним, Вест Хэм пробился в 1/16 финала, минимально обыграв Стокпорт.

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Теги: Андрей Ярмоленко, футбол, Вест Хэм
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