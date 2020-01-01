Манчестер Юнайтед продлил контракт с голкипером
Натан Бишоп останется в клубе до лета 2023 года.
Голкипер Манчестер Юнайтед Натан Бишоп подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 21-летний вратарь останется в клубе до лета 2023 года. Кроме того, в соглашении прописана возможность продления еще на один сезон.
Отмечается, что в ближайшее время Бишоп отправится в аренду, чтобы повысить уровень своей игры.
Голкипер присоединился к Манчестер Юнайтед в январе 2020 года, перейдя из Саутенд Юнайтед. На данный момент он не сыграл ни одного матча за основную коману.
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