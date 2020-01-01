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Ярмоленко помог Вест Хэму выйти в 1/16 Кубка Англии, обыграв Стокпорт

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Украинец провел на поле 68 минут.
Стокпорт — Вест Хэм
Стокпорт — Вест Хэм
Getty Images

Вчера, 11 января прошел еще один поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором Вест Хэм минимально обыграл представителя пятого по силе английского дивизиона Стокпорт Каунти со счетом 1:0.

За весь матч моментов было создано немного, так как был очень сильный дождь и поле было не в самом лучшем состоянии. Поэтому игра была очень сложная для обеих команд, что особенно мешало комбинационному футболу.

Единственный и победный гол был забит на 83-й минуте поединка, а его автором стал Крэйг Доусон, который головой расстрелял ворота соперника после подачи с фланга от Джеррода Боуэна, заменившего Андрея Ярмоленко.

Вингер сборной Украины вышел на эту игру в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. У украинца был момент с неплохим дальним ударом в начале игры, но мяч пролетел в метре от дальнего угла ворот.

Таким образом, Вест Хэм пробивается в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против Донкастера Роверс, который выступает в третьем по значимости дивизионе.

Стокпорт — Вест Хэм 0:1

Гол: Доусон, 83

Вест Хэм: Рэндолф — Цоуфал, Джонсон (Крессвелл, 73), Огбонна, Доусон — Лансини (Соучек, 68), Нобл, Бенрахма (Форнальс, 90), Райс, Ярмоленко (Боуэн, 68) — Антонио (Одубеко, 90).

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Теги: Вест Хэм, Стокпорт, Андрей Ярмоленко, футбол
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