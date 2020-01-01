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Ливерпуль сыграет с МЮ в 1/16 финала Кубка Англии

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Стали известны результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Англии.
Ливерпуль сыграет с МЮ в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии, который является стадией 1/16 финала.

Центральной парой этого раунда будет встреча Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Интересно, что жеребьевку проводил бывший нападающий Ливерпуля Питер Крауч, который сразу принес извинения своему бывшему клубу за такой жребий.

Пары 1/16 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Челтенхэм – Манчестер Сити
Челси – Лутон Таун
Брентфорд – Лестер Сити
Эвертон – Шеффилд Уэнсдей.
Уикомб Уондерерз – Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон / Шрусбери Таун – Арсенал
Чорли – Вулверхэмптон
Борнмут – Кроули
Суонси – Ноттингем Форест
Барнсли – Норвич
Милуолл – Бристоль Сити
Брайтон – Блэкпул
Фулхэм – Бернли
Шеффилд Юнайтед – Плимут
Стокпорт / Вест Хэм Юнайтед – Донкастер Роверс

Базовая дата матчей четвертого раунда Кубка Англии – 22 января.

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