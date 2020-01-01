Ливерпуль сыграет с МЮ в 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Англии.

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии, который является стадией 1/16 финала.

Центральной парой этого раунда будет встреча Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Интересно, что жеребьевку проводил бывший нападающий Ливерпуля Питер Крауч, который сразу принес извинения своему бывшему клубу за такой жребий.

Пары 1/16 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Челтенхэм – Манчестер Сити

Челси – Лутон Таун

Брентфорд – Лестер Сити

Эвертон – Шеффилд Уэнсдей.

Уикомб Уондерерз – Тоттенхэм Хотспур

Саутгемптон / Шрусбери Таун – Арсенал

Чорли – Вулверхэмптон

Борнмут – Кроули

Суонси – Ноттингем Форест

Барнсли – Норвич

Милуолл – Бристоль Сити

Брайтон – Блэкпул

Фулхэм – Бернли

Шеффилд Юнайтед – Плимут

Стокпорт / Вест Хэм Юнайтед – Донкастер Роверс

Базовая дата матчей четвертого раунда Кубка Англии – 22 января.