Ливерпуль сыграет с МЮ в 1/16 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии, который является стадией 1/16 финала.
Центральной парой этого раунда будет встреча Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.
Интересно, что жеребьевку проводил бывший нападающий Ливерпуля Питер Крауч, который сразу принес извинения своему бывшему клубу за такой жребий.
Пары 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Челтенхэм – Манчестер Сити
Челси – Лутон Таун
Брентфорд – Лестер Сити
Эвертон – Шеффилд Уэнсдей.
Уикомб Уондерерз – Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон / Шрусбери Таун – Арсенал
Чорли – Вулверхэмптон
Борнмут – Кроули
Суонси – Ноттингем Форест
Барнсли – Норвич
Милуолл – Бристоль Сити
Брайтон – Блэкпул
Фулхэм – Бернли
Шеффилд Юнайтед – Плимут
Стокпорт / Вест Хэм Юнайтед – Донкастер Роверс
Базовая дата матчей четвертого раунда Кубка Англии – 22 января.
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