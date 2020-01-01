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В АПЛ выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

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Количество зараженных в клубах АПЛ остается на высоком уровне.
В АПЛ выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

По итогам очередной волны тестирования на коронавирус в клубах АПЛ было выявлено 36 случаев заражения.

"АПЛ подтверждает, что с понедельника, 4 января, по воскресенье, 10 января, в ходе двух раундов тестирования на COVID-19 было проверено 2593 игрока и работника клубов. Выявлено 36 новых положительных случаев заражения", - говорится в сообщении лиги.

Напомним, на прошлой неделе в клубах АПЛ было выявлено рекордные 40 случаев заражения коронавирусом.

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