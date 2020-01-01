Тоттенхэм вместо матча с Астон Виллой сыграет с Фулхэмом

Премьер-лига разумно вышла из ситуации с необходимым переносом матча Тоттенхэм - Астон Вилла.

Английская Премьер-лига приняла решение о переносе матча Тоттенхэма с Астон Виллой из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе, но разумно вышла из ситуации.

Вместо Астон Виллы Тоттенхэм в среду, 13 января, сыграет против Фулхэма (начало матча в 22:15 по Киеву) – эта игра должна была состояться в декабре, однако матч был перенесен в связи со вспышкой коронавируса у "дачников".

Из-за этого перенесен матч Фулхэма против Челси, который должен был пройти 15 января, но лига приняла решение сдвинуть этот матч на день позднее. Команды сыграют в субботу, 16 января. Начало – в 19:30 по киевскому времени.