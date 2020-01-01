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МЮ повесил ценник на Погба

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В услугах хавбека заинтересован ПСЖ.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может покинуть клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Express.

По информации источника, в услугах французского хавбека заинтересован ПСЖ. Погба якобы возглавляет список желаемых игроков, составленный новым главным тренером парижан Маурисио Почеттино.

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы продать француза не менее чем за 75 млн фунтов стерлингов (примерно 101 млн долларов).

Погба перешел в МЮ летом 2016 года из Ювентуса. Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, наставник "дьяволов" Сульшер оценил вероятность завоевать титул АПЛ.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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