Салах похвастался рельефным прессом, Робертсон "подколол" египтянина

Египтянин всегда старается держать себя в форме.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах опубликовал новый пост в своем Instagram.

Футболист показал фото из тренажерного зала и поразил подписчиков потрясающим телосложением.

"Ох ничего себе! Ты такой сильный", - отреагировал на фото одноклубник египтянина Энди Робертсон.

В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 25 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав четыре результативные передачи.