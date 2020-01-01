Салах похвастался рельефным прессом, Робертсон "подколол" египтянина
Египтянин всегда старается держать себя в форме.
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах опубликовал новый пост в своем Instagram.
Футболист показал фото из тренажерного зала и поразил подписчиков потрясающим телосложением.
"Ох ничего себе! Ты такой сильный", - отреагировал на фото одноклубник египтянина Энди Робертсон.
В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 25 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав четыре результативные передачи.
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