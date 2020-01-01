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Сульшер оценил шансы МЮ на титул АПЛ

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Коуч МЮ высказался о интриге в АПЛ.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов о шансах команды на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Мы ещё даже не преодолели середину сезона, к тому же каждый матч в Премьер-лиге – это испытание. Каждая встреча – новый вызов. Уотфорд устроил нам проверку, Бёрнли будет проверкой, Ливерпуль – ещё одной, потом будет Фулхэм, и это тоже проверка. Никто не запомнит, как выглядела таблица 11 января 2021 года.

Сейчас у нас удачный период, после разочарования в матче с «Манчестер Сити» мы снова стали здорово выступать, победили Уотфорд. Конечно, мы хотим продлить это время.

Если сможем выиграть во вторник, это будет вторая победа подряд, и мы подойдём к следующему матчу с уверенностью. Каждая встреча в Премьер-лиге – шанс увеличить уверенность", — цитирует Сульшера Goal.com.

Ранее Фернандеш заявил, что общался с Роналду перед переходом в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Уле-Гуннар Сульшер, футбол, Манчестер Юнайтед
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