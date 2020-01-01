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Лидер Ман Сити угодил на карантин, тест на COVID - отрицательный

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Агуэро пропустит ближайшие матчи "горожан".
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Стало известно, почему нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустил матч третьего тура Кубка Англии против Бирмингема (3:0).

Футболиста отправили на карантин из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

"Серхио действительно контактировал с зараженным. По этой причине ему пришлось уйти на самоизоляцию. Он сдал отрицательный тест на коронавирус, но это ничего не меняет - нужно действовать согласно протоколу", - заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Агуэро проведет на самоизоляции 10 дней. Таким образом, он пропустит два ближайших матча Ман Сити в АПЛ: против Брайтона (13 января) и Кристал Пэлас (17 января).

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, футбол
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