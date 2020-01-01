Лидер Ман Сити угодил на карантин, тест на COVID - отрицательный

Агуэро пропустит ближайшие матчи "горожан".

Стало известно, почему нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустил матч третьего тура Кубка Англии против Бирмингема (3:0).

Футболиста отправили на карантин из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Серхио Агуэро Getty Images

"Серхио действительно контактировал с зараженным. По этой причине ему пришлось уйти на самоизоляцию. Он сдал отрицательный тест на коронавирус, но это ничего не меняет - нужно действовать согласно протоколу", - заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Агуэро проведет на самоизоляции 10 дней. Таким образом, он пропустит два ближайших матча Ман Сити в АПЛ: против Брайтона (13 января) и Кристал Пэлас (17 января).