Фернандеш: Общался с Роналду перед переходом в Манчестер Юнайтед

Звездный соотечественник помог португальскому хавбеку решиться на переезд в Англию.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандещ рассказал о том, что Криштиану Роналду помог ему принять решение о переходе в английский клуб.

По словам Фернандеша, с Роналду он решил посоветоваться потому, что он играл в Манчестер Юнайтед и знает эту команду.

"Он сказал мне: "Просто иди и и получай удовольствие. Тебе понравятся болельщики, они полюбят тебя. Просто постарайся получать удовольствие от игры и у тебя все получится"", - цитирует слова Фернандеша Goal.com.

Бруно Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед в январе прошлого года из португальского Спортинга. В нынешнем сезоне португалец в составе английского клуба сыграл 25 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.