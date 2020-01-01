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Фернандеш: Общался с Роналду перед переходом в Манчестер Юнайтед

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Звездный соотечественник помог португальскому хавбеку решиться на переезд в Англию.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандещ рассказал о том, что Криштиану Роналду помог ему принять решение о переходе в английский клуб.

По словам Фернандеша, с Роналду он решил посоветоваться потому, что он играл в Манчестер Юнайтед и знает эту команду.

"Он сказал мне: "Просто иди и и получай удовольствие. Тебе понравятся болельщики, они полюбят тебя. Просто постарайся получать удовольствие от игры и у тебя все получится"", - цитирует слова Фернандеша Goal.com.

Бруно Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед в январе прошлого года из португальского Спортинга. В нынешнем сезоне португалец в составе английского клуба сыграл 25 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

 

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Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду
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