Арсенал интересуется двумя немецкими полузащитниками
Английский Арсенал в качестве вариантов усиления линии полузащиты рассматривает двух немецких футболистов, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Кристиан Фальк.
Главным вариантом источник называет Юлиана Брандта из дортмундской Боруссии, за которым тренер Арсенала Микель Артета следит уже давно. В нынешнем сезоне Брандт в составе Боруссии сыграл в общей сложности 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В качестве альтернативы Брандту Арсенал рассматривает Юлиана Дракслера из ПСЖ, Контракт немецкого полузащитника с французским клубом истекает нынешним летом, так что Арсенал может получить его бесплатно. В нынешнем сезоне Дракслер сыграл з ПСЖ 10 матчей в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее Арсенал сообщил, на каких условиях отдаст в аренду в Фенербахче немецкого полузащитника Месута Озила.
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