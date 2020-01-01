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Арсенал интересуется двумя немецкими полузащитниками

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Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер могут перебраться в Лондон нынешним летом.
Юлиан Брандт
Юлиан Брандт
Getty Images

Английский Арсенал в качестве вариантов усиления линии полузащиты рассматривает двух немецких футболистов, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Кристиан Фальк.

Главным вариантом источник называет Юлиана Брандта из дортмундской Боруссии, за которым тренер Арсенала Микель Артета следит уже давно. В нынешнем сезоне Брандт в составе Боруссии сыграл в общей сложности 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В качестве альтернативы Брандту Арсенал рассматривает Юлиана Дракслера из ПСЖ, Контракт немецкого полузащитника с французским клубом истекает нынешним летом, так что Арсенал может получить его бесплатно. В нынешнем сезоне Дракслер сыграл з ПСЖ 10 матчей в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее Арсенал сообщил, на каких условиях отдаст в аренду в Фенербахче немецкого полузащитника Месута Озила.

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