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Арсенал назвал условие аренды Озила в Фенербахче

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Контракт полузащитника с Арсеналом заканчивается нынешним летом.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Английский Арсенал огласил условия на которых согласится отдать полузащитника Месута Озила в аренду Фенербахче до конца нынешнего сезона, сообщает The Guardian.

По информации источника, единственное требование английского клуба — чтобы Фенербахче взял зарплату Озила полностью на себя. Сейчас немецкий полузащитник в Арсенале зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Озила с Арсеналом истекает нынешним летом и полузащитник уже ведет переговоры с Фенербахче о трансфере. Ранее тренер турецкого клуба Эрол Булут сообщил о том, что ситуация с Озилом станет ясна уже в ближайшие дни.

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Теги: Арсенал, Фенербахче, Месут Озил, аренда, Трансфер
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