Арсенал назвал условие аренды Озила в Фенербахче
Контракт полузащитника с Арсеналом заканчивается нынешним летом.
Английский Арсенал огласил условия на которых согласится отдать полузащитника Месута Озила в аренду Фенербахче до конца нынешнего сезона, сообщает The Guardian.
По информации источника, единственное требование английского клуба — чтобы Фенербахче взял зарплату Озила полностью на себя. Сейчас немецкий полузащитник в Арсенале зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.
Контракт Озила с Арсеналом истекает нынешним летом и полузащитник уже ведет переговоры с Фенербахче о трансфере. Ранее тренер турецкого клуба Эрол Булут сообщил о том, что ситуация с Озилом станет ясна уже в ближайшие дни.
Полная версия правил