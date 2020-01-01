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Манчестер Юнайтед расстанется с двумя футболистами

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Английский клуб не планирует продлевать контракты с Рохо и Ромеро.
Серхио Ромеро
Серхио Ромеро
Getty Images

Английский клуб Манчестер Юнайтед намерен расстаться с двумя аргентинскими легионерами, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Саймон Стоун.

По информации источника, английский клуб не будет продлевать с вратарем Серхио Ромеро и защитником Маркосом Рохо контракты, которые истекают нынешним летом. Сейчас Манчестер Юнайтед подыскивает обоим аргентинцам новые клубы.

Маркос Рохо пришел в Манчестер Юнайтед в августе 2014 года их португальского Спортинга, а Серхио Ромеро — спустя год из итальянской Сампдории. Оба в нынешнем сезоне не сыграли за английский клуб ни одного матча.

Напоминаем, что Рохо уже ведет переговоры с аргентинским клубом Бока Хуниорс.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Маркос Рохо, Серхио Ромеро
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