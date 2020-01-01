Тоттенхэм интересуется полузащитником Интера Перишичем

Английский клуб намерен взять хорвата в аренду.

Английский Тоттенхэм интересуется хорватским полузащитником итальянского Интера Иваном Перишичем, сообщает FootMercato.

Тренер лондонского клуба Жозе Моуриньо заинтересован в услугах Перишича, об аренде которого в зимнее трансферное окно Тоттенхэм уже ведет переговоры.

Иван Перишич пришел в Интер в августе 2015-го года из немецкого Вольфсбурга. Прошлый сезон хорват провел в аренде в мюнхенской Баварии, за которую сыграл 35 матчей и забил 8 голов. В нынешнем сезоне в составе Интера Перишич провел 21 матч, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что французский ПСЖ не планирует покупать у Интера датского полузащитника Кристиана Эриксена.