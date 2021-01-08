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Вест Хэм продал конкурента Ярмоленко в Аякс

Комментариев: 1
Себастьян Алле продолжит карьеру в Нидерландах.
Себастьян Алле (слева)
Себастьян Алле (слева)
ФК Аякс

Аякс объявил о переходе в команду нападающего сборной Кот-Д’Ивуара Себастьяна Алле.

Амстердамский клуб заплатил Вест Хэму за трансфер 26-летнего футболиста 22,5 млн евро.

Интересно, что летом 2019 года английский клуб заплатил Айнтрахту за Алле 50 млн евро, однако тот забил всего 14 голов в 53 матчах за "молотобойцев".

С Аяксом Алле заключил контракт на 4,5 сезона. В новом клубе футболист будет выступать под 22-м номером.

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Теги: Себастьян Алле, футбол, Вест Хэм, Аякс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.01.2021, 13:05
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гость
к сожалению у него нет конкурентов*,в динамо он был хорош
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