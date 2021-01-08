Вест Хэм продал конкурента Ярмоленко в Аякс

Себастьян Алле продолжит карьеру в Нидерландах.

Аякс объявил о переходе в команду нападающего сборной Кот-Д’Ивуара Себастьяна Алле.

Амстердамский клуб заплатил Вест Хэму за трансфер 26-летнего футболиста 22,5 млн евро.

Bonjour @HallerSeb 😍



Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

Интересно, что летом 2019 года английский клуб заплатил Айнтрахту за Алле 50 млн евро, однако тот забил всего 14 голов в 53 матчах за "молотобойцев".

С Аяксом Алле заключил контракт на 4,5 сезона. В новом клубе футболист будет выступать под 22-м номером.