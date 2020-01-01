Астон Вилла продаст Манчестер Юнайтед Грилиша за 90 миллионов
Манчестерский клуб надеется приобрести полузащитника Астон Виллы.
Манчестер Юнайтед рассчитывает приобрести полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает ESPN.
Однако клуб из Бирмингема намерен расстаться со своим лидером, с которым в сентябре прошлого года подписали новый контракт на пять лет, за 90 миллионов фунтов.
Прошлым летом Манчестер Юнайтед уже пытался приобрести Грилиша, но стоимость в 70 миллионов, которую запросила Астон Вилла, стала для манчестерцев неприемлемой.
Напоминаем, что сегодня Манчестер Юнайтед оформил первый трансфер в новом году — подписал полузащитника Аталанты Амада Диалло.
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