Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астон Вилла продаст Манчестер Юнайтед Грилиша за 90 миллионов

Комментариев: 0
Манчестерский клуб надеется приобрести полузащитника Астон Виллы.
Джек Грилиш
Джек Грилиш
Getty Images

Манчестер Юнайтед рассчитывает приобрести полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает ESPN.

Однако клуб из Бирмингема намерен расстаться со своим лидером, с которым в сентябре прошлого года подписали новый контракт на пять лет, за 90 миллионов фунтов.

Прошлым летом Манчестер Юнайтед уже пытался приобрести Грилиша, но стоимость в 70 миллионов, которую запросила Астон Вилла, стала для манчестерцев неприемлемой.

Напоминаем, что сегодня Манчестер Юнайтед оформил первый трансфер в новом году — подписал полузащитника Аталанты Амада Диалло.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Джек Грилиш
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь