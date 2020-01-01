Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм хочет продлить аренду Бэйла

Комментариев: 0
Английский клуб хочет оставить полузащитника Реала еще на сезон.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Английский Тоттенхэм хочет оставить валлийского вингера испанского клуба Реал Мадрид Гарета Бэйла, сообщает Eurosport.

Сейчас Бэйл играет в Тоттенхэме на правах аренды, срок действия которой истекает в конце июня. Английский клуб рассчитывает продлить аренду валлийского вингера у Реала еще на один сезон, который станет последним по действующему контракту Бэйла с испанской командой.

Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм, воспитаником которого является, 19 сентября 2020 года. В нынешнем сезоне в составе Тоттенхэма валлиец сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Реал, Гарет Бэйл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь