Тоттенхэм хочет продлить аренду Бэйла
Английский клуб хочет оставить полузащитника Реала еще на сезон.
Английский Тоттенхэм хочет оставить валлийского вингера испанского клуба Реал Мадрид Гарета Бэйла, сообщает Eurosport.
Сейчас Бэйл играет в Тоттенхэме на правах аренды, срок действия которой истекает в конце июня. Английский клуб рассчитывает продлить аренду валлийского вингера у Реала еще на один сезон, который станет последним по действующему контракту Бэйла с испанской командой.
Гарет Бэйл вернулся в Тоттенхэм, воспитаником которого является, 19 сентября 2020 года. В нынешнем сезоне в составе Тоттенхэма валлиец сыграл 11 матчей и забил 3 гола.
Полная версия правил