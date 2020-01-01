Манчестер Юнайтед подписал вингера Аталанты Диалло

Сегодня МЮ официально завершил сделку.

Манчестер Юнайтед приобрел у Аталанты вингера Амада Диалло, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма сделки за 18-летнего футболиста из Кот-д’Ивуар составила 21 миллион евро. Контракт Диалло с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года и включает опцию продления на год.

Амад Диалло — воспитанник молодежной системы Аталанты. За первую команду бергамского клуба Диалло сыграл в общей сложности 5 матчей и забил один гол.