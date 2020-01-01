Моуриньо - о победе над Брайтоном: Почитаю, что о Бэйле пишут газеты Мадрида

Наставник похвалил своего подопечного.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от победы своей команды над Брайтоном и дебютным голе Бэйла после возвращение в Англию. Цитирует коуча Goal.

"За последнюю неделю он сильно прибавил. И это не просто наблюдения, статистика подтверждает мои слова. Мы знали об этом. Мы делимся друг с другом своими идеями и ощущениями. Гарет заслужил этот гол.

Гарет Бэйл Getty Images

Когда у меня будет пять свободных минут, я загляну в интернет и почитаю, что о нем пишут мадридские сайты", - сказал Жозе.

Напомним, что Бэйл перебрался в Тоттенхэм из Реала минувшим летом на правах годичной аренды.