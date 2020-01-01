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Уокер: Для нас, защитников, тактика Гвардиолы - настоящий кошмар

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Игрок "горожан" признался, что выполнять установки Гвардиолы не так то просто.
Кайл Уокер
Кайл Уокер
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер прокомментировал победу своей команды над Шеффилдом (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

“Мы не сидим в обороне, защищая наше минимальное преимущество. Команда всегда стремиться забивать по три-четыре гола. И для нас, защитников, такая тактика Гвардиолы - настоящий кошмар.

НЕ просто идти вперед, и не пропустить самим. Очень хорошо, что мы выиграли и сохранили в неприкосновенности собственные ворота“, - приводит слова Уокера TeamTALK.

Отметим, что именно Уокер стал автором единственного мяча в ворота Шеффилда.

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Теги: Кайл Уокер, Манчестер Сити, чемпионат Англии, АПЛ, футбол
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