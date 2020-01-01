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Гвардиола и Сульшер раскритиковали руководство АПЛ: названа причина

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Наставники манчестерских грандов не довольны отменой правила с 5-ю заменами.
Пеп Гвардиола и Уле Гуннар Сульшер
Пеп Гвардиола и Уле Гуннар Сульшер
Getty Images

После возобновления чемпионата Англии летом этого года, было принято решение позволить командам проводить по пять замен в матче, используя для этого три остановки по ходу игры.

Тем не менее, перед стартом нового сезона клубы решили отказаться от данного правила.

Сульшер и Гвардиола единогласно раскритиковали такое решение футбольных властей Англии.

“По правилу всех ТОП-лиг“: что сказал Гвардиола

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

“100% правило пяти замен нужно вернуть. Речь ведь не об одном клубе. Посмотрите статистику, в АПЛ стало на 47% больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне. Все из-за отсутствия подготовки и количества игр. Все остальные Лиги – Германия, Испания – разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов, а не только одну команду. 

Я полон надежды, что АПЛ сможет пересмотреть этот вопрос и сделать так, как делает остальной мир, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом“, – заявил главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола.

“В чем смысл отказа клубов?“: слова Сульшера

Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер
Getty Images

“Я не понимаю, почему клубы проголосовали против пяти замен. Не могу поверить в это...мы же должны следить за футболистами. Это самый сложный сезон в истории. В чем смысл отказа клубов от этого правила? Я просто не могу понять. 

Единственное здравое решение – дать нам побольше отдыхать. Уже многие в Премьер-лиге получили травмы. Я бы хотел иметь пять замен“, – сказал Сульшер.

Отметим, что 11 из 20 клубов АПЛ в августе проголосовали за отмену правила пяти замен.

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Теги: МЮ, Ман Сити, Хосеп Гвардиола, АПЛ
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