"С уважением отношусь к его достижениям": Артета прояснил ситуацию с Озилом

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета разъяснил ситуацию с отсутствием Месута Озила в заявках команды на АПЛ и Лигу Европы.Высказался специалист в интервью Football Daily

Я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Со своей стороны я был терпелив, давал ему шансы, был справедливым. Месут был действительно важным игроком в последние несколько сезонов.

С уважением отношусь к его достижениям. Но я здесь для того, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и для клуба" - сказал Артета.

