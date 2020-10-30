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"С уважением отношусь к его достижениям": Артета прояснил ситуацию с Озилом

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Наставник заявил, что больше не рассчитывает на немца.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета разъяснил ситуацию с отсутствием Месута Озила в заявках команды на АПЛ и Лигу Европы.Высказался специалист в интервью Football Daily

Я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Со своей стороны я был терпелив, давал ему шансы, был справедливым. Месут был действительно важным игроком в последние несколько сезонов.

С уважением отношусь к его достижениям. Но я здесь для того, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и для клуба" - сказал Артета.

Напомним, что хавбек в последний раз выходил на поле в марте. Арсенал хотел расстаться с Месутом в минувшее трансферное окно, но руководство клуба так и не смогло отыскать желающих подписать футболиста.

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Теги: Микель Артета, Арсенал, Месут Озил, АПЛ, Лига Европы
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