Магуайр получил условный срок за драку в Греции

Футболист попал в скандал на отдыхе.

В Греции состоялся суд над капитаном Манчестер Юнайтед Гарри Магуайром, которого несколько дней назад задержала полиция из-за драки около одного из баров. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, футболист был признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов.

В итоге англичанина приговорили к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней. Отмечается, что приговор носит условный характер с испытательным сроком в три года, потому что это первое преступление игрока. Он может его обжаловать.

Два других обвиняемых вместе с футболистом получили по 13 месяцев тюрьмы условно.

Напомним, Магуайру разрешили покинуть Грецию, а в суде его представлял адвокат.