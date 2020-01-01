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Магуайр получил условный срок за драку в Греции

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Футболист попал в скандал на отдыхе.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

В Греции состоялся суд над капитаном Манчестер Юнайтед Гарри Магуайром, которого несколько дней назад задержала полиция из-за драки около одного из баров. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, футболист был признан виновным в нападении, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов.

В итоге англичанина приговорили к тюремному сроку на 21 месяц и 10 дней. Отмечается, что приговор носит условный характер с испытательным сроком в три года, потому что это первое преступление игрока. Он может его обжаловать.

Два других обвиняемых вместе с футболистом получили по 13 месяцев тюрьмы условно.

Напомним, Магуайру разрешили покинуть Грецию, а в суде его представлял адвокат.

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Теги: футбол, Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтед, вне игры
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