Манчестер Сити оценил возможность подписания Месси

"Горожане" могут подписать контракт с аргентинцем.

Руководство Манчестер Сити начало подготовку к возможному подписанию нападающего Барселоны Лионеля Месси, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, английский клуб сомневается в приобретении аргентинца, но все равно хотят подготовиться на случай, если “сине-гранатовые“ захотят продать игрока.

Манчестер Сити начал подробную работу в возможных расходах на трансфер Месси. Также “горожане“ выясняют, возможно ли подписать Лионеля без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее Барселона выставила ценник на Месси.