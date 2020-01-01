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Манчестер Сити оценил возможность подписания Месси

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"Горожане" могут подписать контракт с аргентинцем.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Руководство Манчестер Сити начало подготовку к возможному подписанию нападающего Барселоны Лионеля Месси, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, английский клуб сомневается в приобретении аргентинца, но все равно хотят подготовиться на случай, если “сине-гранатовые“ захотят продать игрока.

Манчестер Сити начал подробную работу в возможных расходах на трансфер Месси. Также “горожане“ выясняют, возможно ли подписать Лионеля без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее Барселона выставила ценник на Месси.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Лионель Месси
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