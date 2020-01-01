Глава Манчестер Сити: Мы разочарованы итогам сезона

"Горожане" провели уникальный сезон.

Председатель совета директоров Манчестер Сити Халдун Аль-Мубарак подвел итоги выступления “горожан“ в прошлом сезоне.

Читай также: Манчестер Сити установит статую в честь Давида Силвы

“У нас было много проблем, взлетов и падений, и сезон был уникальным по своей природе. Судите сами: мы столкнулись с травмами ведущих игроков, потом нам пришлось пережить серьезную ситуацию с УЕФА в виде еврокубкового бана. А затем наступил коронавирус.

Результаты удовлетворительны? Конечно же, отрицательный. Мы разочарованы, ведь всегда стремимся закончить сезон с максимальным успехом, и это касается всех турниров. Второе место в АПЛ - это не то, чего мы хотели, но благодаря этому мы станем голоднее“, - приводит слова функционера пресс-служба “горожан“.

Напомним, что в прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл один трофей - Кубок английской лиги.

Ранее руководство Манчестер Сити определилось с судьбой Гвардиолы.