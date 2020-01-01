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Глава Манчестер Сити: Мы разочарованы итогам сезона

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"Горожане" провели уникальный сезон.
Халдун Аль-Мубарак
Халдун Аль-Мубарак
Getty Images

Председатель совета директоров Манчестер Сити Халдун Аль-Мубарак подвел итоги выступления  “горожан“ в прошлом сезоне.

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“У нас было много проблем, взлетов и падений, и сезон был уникальным по своей природе. Судите сами: мы столкнулись с травмами ведущих игроков, потом нам пришлось пережить серьезную ситуацию с УЕФА в виде еврокубкового бана. А затем наступил коронавирус.

Результаты удовлетворительны? Конечно же, отрицательный. Мы разочарованы, ведь всегда стремимся закончить сезон с максимальным успехом, и это касается всех турниров. Второе место в АПЛ - это не то, чего мы хотели, но благодаря этому мы станем голоднее“, - приводит слова функционера пресс-служба “горожан“.

Напомним, что в прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл один трофей - Кубок английской лиги. 

Ранее руководство Манчестер Сити определилось с судьбой Гвардиолы.

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Теги: Халдун Аль-Мубарак, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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