Зинченко объяснил критику своей жены в адрес Гвардиолы

Украинский футболист защитил Владу Седан.

Александр Зинченко Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко объяснил неоднозначные комментарии в адрес главного тренера “горожан“ Хосепа Гвардиолы после матча с Лионом в Лиге чемпионов (1:3).

Напомним, сам украинец признался, что испанец даже не зашел в раздевалку команды после поражения, а жена футболиста, журналистка Влада Седан (Щеглова) раскритиковала тактику специалиста на своем Youtube-канале.

“Ребята, мне нужно сказать пару слов по поводу этого интервью. Для начала, я ничего не плохого или осуждающего о нашей тактике не говорил. Не стоит искажать мои слова. Я объяснял, что мы понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт, мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли Лиону, но это не значит, что тренер ошибся.

Если вы посмотрите мои прошлые интервью, как я отзывался в них о тренере - вы поверите мне. Пеп - номер один.

Что касается моей жены. Она - и журналист, и болельщик. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она - большой фанат Ман Сити. На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча.

Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты. Но она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была постить это в социальных сетях, потому что она - моя жена. Но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила разочарование, как болельщица.

Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но я делаю это, потому что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание“, - написал Зинченко в своих Instagram Stories.

Ранее в Сети появилось первое свадебное фото Зинченко и Влады Седан.