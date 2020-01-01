Магуайр будет исключен из сборной Англии - The Sun

Капитан МЮ попал в громкий скандал.

Капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, возможно, не будет включен в заявку сборной Англии на матчи Лиги наций против Исландии и Дании, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт не собирается включать Магуайра в этот список. Все дело в том, что наставник известен своими строгими решениями по отношению к нарушившим режим футболистам.

Заявку Саутгейт должен огласить 25 августа. Отмечается, что на полноценной основе игрока исключать из сборной никто не собирается.

Напомним, что англичанин был арестован в Греции за драку. Игрока отпустили домой, а в суде его будет представлять адвокат.