Пропитанная историей: Арсенал представил выездную форму на сезон-2020/21

Лондонский Арсенал представил новую выездную форму на следующий сезон, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форма выполнена от компании Adidas. Экипировка сделана в белом цвете с красными вставками.

Отмечается, что эта форма вдохновлена мраморными залами стадиона Хайбери, на котором клуб играл с 1913 по 2006 год. Кроме того, экипировка объединяет поколения и служит напоминанием о важности истории клуба.

Steeped in history. Focused on the future.



Get #ReadyForSport with the new away kit from adidas x The Arsenal



Exclusively available in-store and online now 👇