Пропитанная историей: Арсенал представил выездную форму на сезон-2020/21
"Канониры" сфокусированы на будущее через призму прошлого.
Лондонский Арсенал представил новую выездную форму на следующий сезон, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Форма выполнена от компании Adidas. Экипировка сделана в белом цвете с красными вставками.
Отмечается, что эта форма вдохновлена мраморными залами стадиона Хайбери, на котором клуб играл с 1913 по 2006 год. Кроме того, экипировка объединяет поколения и служит напоминанием о важности истории клуба.
Steeped in history. Focused on the future.— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2020
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Ранее Манчестер Юнайтед презентовал выездную форму на сезон-2020/21.
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