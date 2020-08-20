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Пропитанная историей: Арсенал представил выездную форму на сезон-2020/21

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"Канониры" сфокусированы на будущее через призму прошлого.
Арсенал презентовал новую экипировку
Арсенал презентовал новую экипировку
www.arsenal.com

Лондонский Арсенал представил новую выездную форму на следующий сезон, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форма выполнена от компании Adidas. Экипировка сделана в белом цвете с красными вставками.

Отмечается, что эта форма вдохновлена мраморными залами стадиона Хайбери, на котором клуб играл с 1913 по 2006 год. Кроме того, экипировка объединяет поколения и служит напоминанием о важности истории клуба.

Ранее Манчестер Юнайтед презентовал выездную форму на сезон-2020/21.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, Арсенал, фубол, форма, экипировка
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