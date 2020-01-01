Переход Санчо в Манчестер Юнайтед под угрозой срыва

Сторона игрока приостановила переговоры.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может провести следующий сезон в немецком клубе.

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Как сообщает ESPN, переговоры “шмелей“ с Манчестер Юнайтед по трансферу игрока находятся под угрозой срыва.

Вся причина в том, что “красные дьяволы“ не могут согласовать условия личного контракта с Санчо и размер комиссии, которую получат его агенты. Представители Санчо приостановили переговоры.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед настроен подписать 20-летнего игрока в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет арендовать вингера Барселоны.