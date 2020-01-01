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Новичок АПЛ намерен приобрести Пике

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Испанец может вернуться в АПЛ.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Руководство Фулхэма хочет приобрести защитника Барселоны Жерара Пике, об этом сообщает Libero.

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По информации источника, английский клуб намерен усилить оборону для того, чтобы закрепиться в АПЛ на следующий год.

Отмечается, что Фулхэм уже связались с Барселоной о возможном трансфере. Руководство “сине-гранатовых“ взяло паузу на размышление, ведь клуб может провести массовую чистку состава перед следующим сезоном.

Напомним, что Пике уже выступал в Англии за Манчестер Юнайтед. В 2008 году Жерар перебрался в Барселону. Действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее Пике заявил, что готов покинуть испанский клуб.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Фулхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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