Новичок АПЛ намерен приобрести Пике

Испанец может вернуться в АПЛ.

Руководство Фулхэма хочет приобрести защитника Барселоны Жерара Пике, об этом сообщает Libero.

Читай также: Харт стал игроком Тоттенхэма

По информации источника, английский клуб намерен усилить оборону для того, чтобы закрепиться в АПЛ на следующий год.

Отмечается, что Фулхэм уже связались с Барселоной о возможном трансфере. Руководство “сине-гранатовых“ взяло паузу на размышление, ведь клуб может провести массовую чистку состава перед следующим сезоном.

Напомним, что Пике уже выступал в Англии за Манчестер Юнайтед. В 2008 году Жерар перебрался в Барселону. Действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее Пике заявил, что готов покинуть испанский клуб.