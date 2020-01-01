Новичок АПЛ намерен приобрести Пике
Испанец может вернуться в АПЛ.
Руководство Фулхэма хочет приобрести защитника Барселоны Жерара Пике, об этом сообщает Libero.
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По информации источника, английский клуб намерен усилить оборону для того, чтобы закрепиться в АПЛ на следующий год.
Отмечается, что Фулхэм уже связались с Барселоной о возможном трансфере. Руководство “сине-гранатовых“ взяло паузу на размышление, ведь клуб может провести массовую чистку состава перед следующим сезоном.
Напомним, что Пике уже выступал в Англии за Манчестер Юнайтед. В 2008 году Жерар перебрался в Барселону. Действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2022 года.
Ранее Пике заявил, что готов покинуть испанский клуб.
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