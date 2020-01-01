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Харт: Я готов вернуться на свой уровень

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Футболист признался, что последние несколько лет были не самыми лучшими в его карьере.
Джо Харт
Джо Харт
twitter.com/SpursOfficial

Новичок Тоттенхэма Джо Харт прокомментировал подписание контракта с командой.

“Во-первых, хочу поблагодарить клуб за то, что он что-то увидел во мне. От этого никуда не деться, это были трудные пару лет для меня лично на футбольном поле, но я чувствую, что могу дать многое, что у меня много качества, но в последнее время у меня не было так много игрового времени.

Я могу смотреть на вещи только положительно. Я готов двигаться вперед. Я чувствую, что начинаю заново, и мне это очень нравится.

Я готов к дальнейшим действиям и готов вернуться на свой уровень. Мне нравится идея европейского футбола, две игры в неделю. Все это меня восхищает“, - цитирует футболиста официальный сайт “шпор“.

Напомним, что стороны подписали двухлетний контракт.

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Теги: футбол, Джо Харт, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: www.tottenhamhotspur.com

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