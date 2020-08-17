Руководство Манчестер Сити определилось с судьбой Гвардиолы

Испанец продолжит работу в составе "горожан".

Руководство Манчестер Сити не станет увольнять главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, боссы “горожан“ полностью доверяют испанскому специалисту, даже несмотря на то, что клуб не смог выиграть АПЛ и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Действующий контракт Гвардиолы с командой рассчитан до лета 2021 года. Манчестер Сити, в свою очередь, намерен продлить соглашение с наставником.

Боссы “горожан“ готовы удовлетворить все финансовые запросы коуча. Кроме того, испанский специалист получит новые средства на совершение трансферов.

Вашему вниманию реакция Сети на вылет Манчестер Сити из Лиги чемпионов.