Ливерпуль представил новую гостевую форму на сезон-2020/21

Экипировка выполнена в необычном бирюзовом цвете с узором.

Английский Ливерпуль представил новый комплект гостевой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт клуба, экипировка выполнена в необычном бирюзовом цвете и дополнена узором, на который дизайнеров вдохновил город Ливерпуль.

Ливерпуль представил новую выездную форму liverpoolfc.com

Так, закрученный узор на передней части футболки черпает вдохновение из ворот Шенкли на Энфилде, а фактурный принт напоминает о музыкальных корнях Ливерпуля и постерах, которые часто встречаются по всему городу для рекламы местных музыкальных мероприятий.

Ливерпуль представил новую выездную форму liverpoolfc.com

“Я большой поклонник новой выездной формы. Мне очень нравится дизайн и то, как на него повлиял город и особенности клуба. Не могу дождаться, когда вернусь и сыграю в следующем сезоне“, - отметил капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.

Отметим, что с сезона-2020/21 у “красных“ новый технический спонсор - компания Nike, которая и разработала дизайн экипировки.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль презентовал домашнюю форму от нового технического спонсора.