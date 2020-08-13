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Ливерпуль представил новую гостевую форму на сезон-2020/21

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Экипировка выполнена в необычном бирюзовом цвете с узором.
Ливерпуль представил новую выездную форму
Ливерпуль представил новую выездную форму
liverpoolfc.com

Английский Ливерпуль представил новый комплект гостевой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт клуба, экипировка выполнена в необычном бирюзовом цвете и дополнена узором, на который дизайнеров вдохновил город Ливерпуль.

Ливерпуль представил новую выездную форму
Ливерпуль представил новую выездную форму
liverpoolfc.com

Так, закрученный узор на передней части футболки черпает вдохновение из ворот Шенкли на Энфилде, а фактурный принт напоминает о музыкальных корнях Ливерпуля и постерах, которые часто встречаются по всему городу для рекламы местных музыкальных мероприятий.

Ливерпуль представил новую выездную форму
Ливерпуль представил новую выездную форму
liverpoolfc.com

“Я большой поклонник новой выездной формы. Мне очень нравится дизайн и то, как на него повлиял город и особенности клуба. Не могу дождаться, когда вернусь и сыграю в следующем сезоне“, - отметил капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.

Отметим, что с сезона-2020/21 у “красных“ новый технический спонсор - компания Nike, которая и разработала дизайн экипировки.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль презентовал домашнюю форму от нового технического спонсора.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, экипировка, выездная форма, форма, Nike
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