Ливерпуль представил новую гостевую форму на сезон-2020/21
Английский Ливерпуль представил новый комплект гостевой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2020/21.
Как сообщает официальный сайт клуба, экипировка выполнена в необычном бирюзовом цвете и дополнена узором, на который дизайнеров вдохновил город Ливерпуль.
Так, закрученный узор на передней части футболки черпает вдохновение из ворот Шенкли на Энфилде, а фактурный принт напоминает о музыкальных корнях Ливерпуля и постерах, которые часто встречаются по всему городу для рекламы местных музыкальных мероприятий.
“Я большой поклонник новой выездной формы. Мне очень нравится дизайн и то, как на него повлиял город и особенности клуба. Не могу дождаться, когда вернусь и сыграю в следующем сезоне“, - отметил капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.
😍😍#TellUsNever pic.twitter.com/BZmmRHQP2p— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 13, 2020
Отметим, что с сезона-2020/21 у “красных“ новый технический спонсор - компания Nike, которая и разработала дизайн экипировки.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль презентовал домашнюю форму от нового технического спонсора.
Полная версия правил