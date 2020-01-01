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Манчестер Сити готов предложить Кулибали 10 миллионов евро в год

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"Горожане" намерены подписать сенегальца.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

Манчестер Сити ведет переговоры с агентом защитника Наполи Калиду Кулибали Фали Рамадали. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

Отмечается, что “горожане“ готовы предложить сенегальцу пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Наполи, в свою очередь, хочет выручить за футболиста как минимум 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько Гвардиола получит денег на трасферы.

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Теги: футбол, Калиду Кулибали, Наполи, Манчестер Сити
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