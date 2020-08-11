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Защитник Тоттенхэма перебрался в Саутгемптон

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Стороны подписали пятилетний контракт.
Кайл Уокер-Питерс
Кайл Уокер-Питерс
www.southamptonfc.com

Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма Кайла Уокера-Питерса. Об этом сообщает официальный сайт “святых“.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на пять лет. 

Отметим, что прошлый сезон Кайл провел за Саутгемптон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона.

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Теги: футбол, Саутгемптон, Тоттенхэм, Кайл Уокер-Питерс
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Источник: www.southamptonfc.com

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