Защитник Тоттенхэма перебрался в Саутгемптон

Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма Кайла Уокера-Питерса. Об этом сообщает официальный сайт “святых“.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Here to stay! 😇



We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC!