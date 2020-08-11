Защитник Тоттенхэма перебрался в Саутгемптон

Стороны подписали пятилетний контракт.

Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма Кайла Уокера-Питерса. Об этом сообщает официальный сайт “святых“.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Here to stay! 😇



We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC! — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 11, 2020

Отметим, что прошлый сезон Кайл провел за Саутгемптон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона.