Защитник Тоттенхэма перебрался в Саутгемптон
Стороны подписали пятилетний контракт.
Саутгемптон объявил о трансфере защитника Тоттенхэма Кайла Уокера-Питерса. Об этом сообщает официальный сайт “святых“.
Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
Here to stay! 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 11, 2020
We’re delighted to confirm @KWPeters has completed a permanent transfer to #SaintsFC!
Отметим, что прошлый сезон Кайл провел за Саутгемптон на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона.
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