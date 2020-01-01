Манчестер Юнайтед хочет арендовать у Барселоны Дембеле с обязательным выкупом
Усман Дембеле рассматривается как альтернатива Джейдону Санчо.
Вингер Барселоны Усман Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.
По информации ESPN, Дембеле является альтернативой полузащитнику дортмундской Боруссии Джейдону Санчо. Игрок немецкого клуба является приоритетной целью “красных дьяволов“, но из-за слишком высокой цены трансфера клуб присматривает другие варианты.
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Источник отмечает, что манкунианцы уже провели неформальные переговоры, где обсуждали возможность аренды 23-летнего Дембеле на один сезон с последующим выкупом.
В прошлом сезоне Дембеле отыграл только 5 матчей в Ла Лиге, пропустив большую часть сезона из-за травм.
Ранее агент Дембеле заявил, что футболист не покинет Барселону этим летом.
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