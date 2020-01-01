Клопп прокомментировал первый трансфер Ливерпуля

"Красные" подписали защитника Олимпиакоса Костаса Цимикаса.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими мыслями о покупке центрального защитника Костаса Цимикаса.

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“Мы давно за ним следили и мы довольны тем, что он присоединился к нашей команде. Костас хороший футболист с правильным отношением к победам, мне импонирует его ментальность. Он идеально впишется в нашу раздевалку со своим настроением и желанием.

Костас знает, что нужно делать для успеха команды на домашнем уровне и в Лиге чемпионов, он амбициозен и готов на большее, как и наша команда. Последние пару лет он играл против жестких соперником и справлялся. Я доволен покупкой“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Ранее Юрген Клопп признался, что плакал после победы в АПЛ.