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Манчестер Сити намерен избавиться от Отаменди

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Аргентинец может покинуть клуб.
Николас Отаменди
Николас Отаменди
Getty Images

Руководство Манчестер Сити хочет избавиться от Николаса Отаменди, об этом сообщает Superdeporte.

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По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Отмечается, что и сам Отаменди готов покинуть команду ради получения игрового времени.

Аргентинец хотел бы вернуться в Валенсию. Кроме того, у него также есть предложения от других клубов Ла Лиги и Серии А.

Ранее Манчестер Сити объявил о приобретении Аке.

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Теги: Николас Отаменди, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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