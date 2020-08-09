Манчестер Сити намерен избавиться от Отаменди
Аргентинец может покинуть клуб.
Руководство Манчестер Сити хочет избавиться от Николаса Отаменди, об этом сообщает Superdeporte.
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По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
Отмечается, что и сам Отаменди готов покинуть команду ради получения игрового времени.
Аргентинец хотел бы вернуться в Валенсию. Кроме того, у него также есть предложения от других клубов Ла Лиги и Серии А.
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