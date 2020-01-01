Клопп признался, что плакал поле победы в АПЛ

Немец испытал невероятные ощущения.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии.

“Мы считали минуты до конца матча Челси - Манчестер Сити. Это было невероятно, один из лучших моментов в моей жизни, проведенных вне стадиона.

Поскольку мы были вместе, можно было видеть лица остальных членов команды. Некоторые игроки просто не могли смотреть игру. Мы все были в таком возбужденном состоянии.

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Вы не представляете, что в тот момент чувствовали мы. Это была чистая радость! Уже спустя секунду я почувствовал облегчение и разрыдался.

Я позвонил семье за 10 секунд до окончания встречи и сказал, что всех их люблю, после чего положил трубку на стол. Я сказал им не отключаться, чтобы они могли увидеть, что будет происходить дальше.

После я хотел поговорить с Уллой, но не мог. Мы созвонились, но я просто плакал. Я не знал, почему так происходит. Я был горд, но также и беспокоился из-за этого, но я не мог остановиться. Никогда прежде у меня не было случаев, чтобы я рыдал и не мог остановиться.

Затем я понял, что существовало давление, которое я почти не чувствовал, что была ответственность, ведь быть тренером такого клуба - большая честь. Вот все это свалилось с моих плеч, и, вероятно, поэтому все так и сложилось. Особенный момент для меня“, - рассказал Клопп клубному каналу.

Напомним, что Клопп попал в список номинантов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.