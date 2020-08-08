Обамеянг - лучший игрок Арсенала в сезоне-2019/20

Габонский форвард существенно обошел конкурентов в голосовании.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком "канониров" по итогам завершившегося сезона-2019/20.

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Как сообщает пресс-служба клуба, звание лучшего игрока присуждалось путем голосования. За 31-летнего Обамеянга проголосовали 74% болельщиков.

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2️⃣9️⃣ goals

0️⃣3️⃣ assists

0️⃣1️⃣ @EmiratesFACup winner



🥇 1st place | Player of the Season 2019/20



🏆 @Aubameyang7 is your winner! pic.twitter.com/j2BWLBz2dp — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2020

Отметим, что в сезоне-2019/20 Обамеянг провел 44 матча за Арсенал, в которых забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Обамеянг стал первым африканцем, который вышел на финал Кубка Англии в роли капитана.