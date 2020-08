Обамеянг - лучший игрок Арсенала в сезоне-2019/20

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком "канониров" по итогам завершившегося сезона-2019/20.

Читай также: Артета высказался о будущем Обамеянга в Арсенале

Как сообщает пресс-служба клуба, звание лучшего игрока присуждалось путем голосования. За 31-летнего Обамеянга проголосовали 74% болельщиков.

⚡️ A U B A 1 4 ⚡️



2️⃣9️⃣ goals

0️⃣3️⃣ assists

0️⃣1️⃣ @EmiratesFACup winner



🥇 1st place | Player of the Season 2019/20



🏆 @Aubameyang7 is your winner! pic.twitter.com/j2BWLBz2dp