Стали известны номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
На награду претендуют семь футболистов.
В английской Премьер-лиге назвали имена игроков, которые будут бороться за звание лучшего футболиста по итогам сезона-2019/20.
- Ник Поуп (голкипер, Бернли);
- Трент Александер-Арнольд (защитник, Ливерпуль);
- Джордан Хендерсон (полузащитник, Ливерпуль);
- Садио Мане (полузащитник, Ливерпуль);
- Кевин Де Брюйне (полузащитник, Манчестер Сити);
- Джейми Варди (нападающий, Лестер);
- Данни Ингз (форвард, Саутгемптон).
Голосование за обладателя награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты объединят с голосами капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Поддержать одного из тренеров вы можете здесь.
Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.
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