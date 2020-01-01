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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

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На награду претендуют семь футболистов.
Кандидаты на звание лучшего игрока АПЛ в сезоне-2019/20
Кандидаты на звание лучшего игрока АПЛ в сезоне-2019/20
www.premierleague.com

В английской Премьер-лиге назвали имена игроков, которые будут бороться за звание лучшего футболиста по итогам сезона-2019/20.

  • Ник Поуп (голкипер, Бернли);
  • Трент Александер-Арнольд (защитник, Ливерпуль);
  • Джордан Хендерсон (полузащитник, Ливерпуль);
  • Садио Мане (полузащитник, Ливерпуль);
  • Кевин Де Брюйне (полузащитник, Манчестер Сити);
  • Джейми Варди (нападающий, Лестер);
  • Данни Ингз (форвард, Саутгемптон).

Голосование за обладателя награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты объединят с голосами капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Поддержать одного из тренеров вы можете здесь.

Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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