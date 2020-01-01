Стали известны номинанты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

На награду претендуют семь футболистов.

В английской Премьер-лиге назвали имена игроков, которые будут бороться за звание лучшего футболиста по итогам сезона-2019/20.

Ник Поуп (голкипер, Бернли);

Трент Александер-Арнольд (защитник, Ливерпуль);

Джордан Хендерсон (полузащитник, Ливерпуль);

Садио Мане (полузащитник, Ливерпуль);

Кевин Де Брюйне (полузащитник, Манчестер Сити);

Джейми Варди (нападающий, Лестер);

Данни Ингз (форвард, Саутгемптон).

Голосование за обладателя награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты объединят с голосами капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Поддержать одного из тренеров вы можете здесь.

Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.