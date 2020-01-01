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Гвардиола не попал в список номинантов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

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За победу будут бороться четыре специалиста.
Кандидаты на звание лучшего тренера АПЛ в сезоне-2019/20
Кандидаты на звание лучшего тренера АПЛ в сезоне-2019/20
www.premierleague.com

Английская Премьер-лига назвала имена четырех специалистов, которые будут бороться за звание лучшего тренера по итогам сезона-2019/20.

  • Юрген Клопп, Ливерпуль (чемпион);
  • Фрэнк Лэмпард, Челси (четвертое место):
  • Брендан Роджерс, Лестер (пятое место);
  • Крис Уайлдер, Шеффилд Юнайтед (девятое место).

Отметим, что в списке не оказалось главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы (вторая позиция) и Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Сульшера (третья строчка).

Голосование за обладателя награды пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты объединят с голосами группы футбольных экспертов. Поддержать одного из тренеров вы можете здесь.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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