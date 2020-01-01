Санчес получил 7,5 миллионов от Манчестер Юнайтед за расторжение контракта

Вингер получил статус свободного агента и подписал контракт с итальянским Интером.

Манчестер Юнайтед принял решение попрощаться с вингером команды Алексисом Санчесом и досрочно расторг с ним контракт.

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По информации The Guardian, расторжение соглашения обошлось “красным дьяволам“ в 7,5 миллионов фунтов (8,3 миллиона евро). Несмотря на это, англичане сэкономили более крупную сумму денег - около 40 миллионов фунтов.

Дело в том, что Санчес был самым высокооплачиваемым игроком МЮ - его оклад составлял 390 тысяч фунтов, а контракт был рассчитан еще на два года.

Стоит сказать, что после того, как Санчес стал свободным агентом, он заключил полноценную сделку с Интером, за который выступал в минувшем сезоне-2019/20.