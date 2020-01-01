Сульшер: Желаю Санчесу всего наилучшего, он футболист топ-уровня
Чилиец подписал полноценный контракт с Интером.
Форвард Алексис Санчес стал полноправным игроком Интера. Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер уже своего бывшего подопечного.
“Желаю ему всего наилучшего. Он - футболист топ-уровня, и мы хотим, чтобы он показывал свою лучшую игру. Не знаю, почему мы не увидели его лучшую игру в МЮ, но желаю ему удачи“, - приводит цитирует Сульшера Sky Sports.
Напомним, контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
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