Манчестер Сити объявил о приобретении Аке
Защитник подписал контракт на пять лет.
Центральный защитник Натан Аке стал футболистом Манчестер Сити, об этом сообщил официальный сайт “горожан“.
Как информирует пресс-служба команды, нидерландец подписал контракт с клубом до лета 2025 года.
Сумма трансфера не разглашается. Но ранее сообщалось, что Манчестер Сити заплатит 41 млн фунтов за игрока.
We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) August 5, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv
В прошлом сезоне Аке провел 30 матчей за Борнмут, в которых забил два гола и выполнил два ассиста
Отметим, что Манчестер Сити намерен подписать еще пятерых игроков.
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