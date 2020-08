Манчестер Сити объявил о приобретении Аке

Центральный защитник Натан Аке стал футболистом Манчестер Сити, об этом сообщил официальный сайт “горожан“.

Как информирует пресс-служба команды, нидерландец подписал контракт с клубом до лета 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается. Но ранее сообщалось, что Манчестер Сити заплатит 41 млн фунтов за игрока.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv