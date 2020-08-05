Манчестер Сити объявил о приобретении Аке

Защитник подписал контракт на пять лет.

Центральный защитник Натан Аке стал футболистом Манчестер Сити, об этом сообщил официальный сайт “горожан“.

Как информирует пресс-служба команды, нидерландец подписал контракт с клубом до лета 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается. Но ранее сообщалось, что Манчестер Сити заплатит 41 млн фунтов за игрока.

В прошлом сезоне Аке провел 30 матчей за Борнмут, в которых забил два гола и выполнил два ассиста

Отметим, что Манчестер Сити намерен подписать еще пятерых игроков.