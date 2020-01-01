Арсенал намерен подписать Виллиана

"Канониры" сделали предложение игроку.

Руководство Арсенала предложило контракт футболисту Челси Виллиану, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, “канониры“ предложили бразильцу трехлетний контракт.

Отмечается, что Арсенал предложил условия хуже, чем те, что могли бы быть в Барселоне и Интере Майами, которые проявляют интерес к футболисту.

В текущем сезоне Виллиан провел 36 матчей, в которых забил девять голов и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Виллиан не сумел договориться с Челси о продлении контракта.